Видео масштабного взрыва в Днепре при ударе по нефтебазе показали

Опубликовано видео масштабного взрыва в Днепре при ударе по нефтебазе

Российские войска нанесли удар дронами по нефтебазе «Альянс Синтез» в Днепре. Видео масштабного взрыва в результате атаки публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Кадры объективного контроля поражения "Геранями" склада горюче-смазочных материалов нефтебазы "Альянс Синтез" в Днепре», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как в результате атаки в небо поднимаются два больших огненных столба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к Западу после массированного удара России. Одной из целей атак стала портовая инфраструктура, а также объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.