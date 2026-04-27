18:28, 27 апреля 2026

Врач сделала предостережение любителям рыбы на мангале

Гастроэнтеролог Максютова предостерегла от покупки рыбы с толстым слоем льда
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Denys Kurbatov / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Гулия Максютова рассказала, как правильно выбрать рыбу, чтобы приготовить ее на мангале. В беседе с UfaTime.ru она также сделала предостережение любителям таких блюд.

Максютова заявила, что очень важно обращать внимание на свежесть продукта. Гастроэнтеролог предостерегла от покупки рыбы с прогорклым запахом, желтым или серым оттенком, а также рыхлой, липкой или сухой консистенцией. Кроме того, она посоветовала избегать рыбы с толстым слоем льда.

Гастроэнтеролог добавила, что лучше всего для мангала подходят семга, лосось, форель, горбуша, скумбрия, а также плотная белая рыба, такая как дорада или сибас. Мариновать ее доктор рекомендовала не дольше 60 минут.

Ранее гастроэнтеролог Митили Менон Патийил рассказала, что у молодых людей проявления рака кишечника часто принимают за симптомы других болезней. По ее словам, от первого обращения к врачу до начала лечения колоректального рака у молодых людей проходит в среднем семь месяцев.

