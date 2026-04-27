Названы маскирующиеся под другие болезни симптомы рака кишечника у молодых

Врач Патийил: Рак кишечника у молодых часто принимают за другие болезни

Гастроэнтеролог Митили Менон Патийил рассказала, что у молодых людей проявления рака кишечника часто принимают за симптомы других болезней. Неочевидные признаки этого опасного заболевания она назвала изданию The Sun.

Патийил рассказала, что на сегодняшний день от первого обращения к врачу до начала лечения колоректального рака у молодых людей проходит в среднем семь месяцев. По ее мнению, это происходит из-за того, что такие симптомы заболевания, как кровотечение из прямой кишки и нарушения стула, принимают за геморрой или нарушения в работе ЖКТ.

Причину столь длительной постановки диагноза и игнорирования симптомов врач объяснила тем, что еще недавно рак прямой или толстой кишки считался заболеванием пожилых. По ее словам, если на приеме оказывался человек младше 45 лет, врачам даже в голову не приходило проверить его на эти недуги. Теперь же она призывает изменить эту практику. «Надо признать, что колоректальный рак у молодых больше не является редкостью и требует тщательной диагностики для раннего выявления», — предупредила специалистка.

