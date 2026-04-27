Врачи сохранили зрение приморцу с куском металла в глазу

В Приморье врачи спасли мужчину, достав из его глаза кусок металла

В Приморье врачи сохранили зрение мужчине, достав из его глаза кусок металла длиной около 0,5 сантиметра. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

Россиянин обратился к медикам после работы со шлифовальной щеткой. Одна из толстых щетин металлического инструмента попала ему в глаз, глубоко засев внутри. Специалисты заметили, что, если бы кусок металла вошел глубже, приморец, вероятно, лишился бы зрения.

«Врачи провели операцию: аккуратно удалили инородное тело и ушили повреждение. После вмешательства назначили лечение, чтобы предотвратить воспаление, которое может привести к потере зрения», — рассказали в министерстве.

