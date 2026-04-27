Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:45, 27 апреля 2026

Врачи сохранили зрение приморцу с куском металла в глазу

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Приморье врачи сохранили зрение мужчине, достав из его глаза кусок металла длиной около 0,5 сантиметра. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

Россиянин обратился к медикам после работы со шлифовальной щеткой. Одна из толстых щетин металлического инструмента попала ему в глаз, глубоко засев внутри. Специалисты заметили, что, если бы кусок металла вошел глубже, приморец, вероятно, лишился бы зрения.

«Врачи провели операцию: аккуратно удалили инородное тело и ушили повреждение. После вмешательства назначили лечение, чтобы предотвратить воспаление, которое может привести к потере зрения», — рассказали в министерстве.

Ранее россиянка из Уфы спасла жизни сразу трех пассажиров на борту самолета. Женщина смогла оказать первую помощь трем мужчинам, после чего тех уже после приземления передали в руки приехавшим медикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok