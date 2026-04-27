Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:37, 27 апреля 2026Россия

ВСУ начали массово сжигать лесополосы из-за страха перед российскими войсками

ТАСС: ВСУ массово сжигают лесополосы на севере ДНР и в Запорожской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) напуганы тем, что российские войска могут в любой момент начать наступление, и из-за этого украинские солдаты начали массово сжигать лесополосы в Запорожской области и на севере Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Как пояснил собеседник агентства, речь идет о лесополосах в районе Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. «Боятся наступления российских сил и пытаются лишить потенциальных укрытий», — рассказал он.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация, а российские войска сейчас наступают по всей линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok