18:31, 27 апреля 2026Экономика

ЦБ опустил доллар ниже 75 рублей

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Банк России установил официальные курсы основных валют к рублю на вторник, 28 апреля. Значения опубликованы на сайте регулятора.

Курс доллара опустился до 74,8 рубля, таким образом вернувшись на уровень ниже 75 рублей после того, как в пятницу превысил его. Евро подешевел с 88,23 рубля до 87,88 рубля, а юань — с 11,03 рубля до 10,95 рубля.

Рубль укрепляется на фоне завершения налогового периода, когда экспортеры продают валюту. В связи с ростом цен на углеводороды с марта в апреле объем продаж окажется на многомесячном максимуме.

Также свое влияние оказывает приостановка бюджетного правила, которая исключает продажи валюты Минфином в целях пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее Минфин анонсировал возобновление операций с валютой в рамках бюджетного правила с мая, однако детали и объем этих операций будут объявлены позднее.

