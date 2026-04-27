Женщина поехала в Турцию ради пластики груди и лишилась татуировок

Блогерша Алейга Картмен осталась без татуировок после пластики груди в Турции

Блогерша Алейга Картмен поехала в Турцию ради пластики груди и лишилась татуировок. Своим опытом она поделилась в Tiktok.

23-летняя юзерша с никнеймом a_cartfart52 рассказала, что решила уменьшить грудь, однако после операции ее избранник обнаружил, что рисунки на ее теле исчезли. «Когда я это заметила, я скорее удивилась, чем расстроилась. Мы с хирургом даже посмеялись над этим, потому что сначала я вообще ничего не заметила», — призналась Картмен.

При этом пациентка подчеркнула, что не расстроилась, оставшись без изображений. По ее словам, пришло время расстаться с тату. «Я их очень ценила, но думаю, пришло время от них избавиться. Было бы здорово, если бы после удаления оплаченных татуировок у тебя была возможность забрать их домой», — заявила женщина.

Ранее в апреле девушка нанесла временное тату и удивилась неожиданному эффекту. Блогерша купила временные рисунки на маркетплейсе, наложив их на руку и на зону декольте.