13:56, 28 апреля 2026

Американцы просрочили поставки вооружений союзникам

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Из-за конфликта на Ближнем Востоке США просрочили поставки вооружений своим союзникам, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Речь финского лидера транслируется в эфире телеканала Yle TV1.

«Не секрет, что некоторые партии либо переправляются в другие места, либо задерживаются», — сказал он на своместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Аларом Карисом в Хельсинки.

Стубб подчеркнул, что перебои в импорте оружия — не повод беспокоиться финнам.

Ранее российские дипломаты заявили, что финские власти не планируют отказываться от противостояния и конфронтации с Россией.

