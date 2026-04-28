Yle: Президент Финляндии Стубб рассказал, что США просрочили поставки вооружений

Из-за конфликта на Ближнем Востоке США просрочили поставки вооружений своим союзникам, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Речь финского лидера транслируется в эфире телеканала Yle TV1.

«Не секрет, что некоторые партии либо переправляются в другие места, либо задерживаются», — сказал он на своместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Аларом Карисом в Хельсинки.

Стубб подчеркнул, что перебои в импорте оружия — не повод беспокоиться финнам.

Ранее российские дипломаты заявили, что финские власти не планируют отказываться от противостояния и конфронтации с Россией.

