Американцы просрочили поставки вооружений союзникам

Из-за конфликта на Ближнем Востоке США просрочили поставки вооружений своим союзникам, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Речь финского лидера транслируется в эфире телеканала Yle TV1.
«Не секрет, что некоторые партии либо переправляются в другие места, либо задерживаются», — сказал он на своместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Аларом Карисом в Хельсинки.
Стубб подчеркнул, что перебои в импорте оружия — не повод беспокоиться финнам.
Ранее российские дипломаты заявили, что финские власти не планируют отказываться от противостояния и конфронтации с Россией.