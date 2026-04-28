Предсказан шанс Финляндии на отказ от противостояния с Россией

Посольство: Финляндия продолжает рассматривать Россию исключительно как угрозу

Финские власти не планируют отказываться от противостояния и конфронтации с Россией. Официальные лица Хельсинки все еще рассматривают Москву как угрозу, рассказали журналистам «Известий» в посольстве РФ в Финляндии.

В нынешней обстановке не наблюдается признаков готовности Хельсинки к восстановлению конструктивного диалога с Москвой, считают дипломаты. Наоборот, власти Финляндии всяческим образом дают понять, что продолжают видеть в России долгосрочную и «экзистенциальную» угрозу.

Как уточняется, в настоящий момент финские власти прорабатывают вопрос о возможности налаживания производства мин на территории своей страны. При этом, в условиях мирного времени устанавливать мины не собираются. Согласно информации финского Министерства обороны, боезаряды, за исключением тех, что будут использованы в учебных целях, планируется хранить на складах.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что странам Европы следует ввести санкции против самой себя.

