Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:03, 28 апреля 2026Мир

В Финляндии предложили Европе ввести санкции против самой себя

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Странам Европы следует ввести санкции против самой себя. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Так он прокомментировал новые санкции Европейского союза (ЕС) против России. «Ей следует наложить санкции на саму себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права Израилем», — заявил собеседник агентства.

Ранее Мема заявил, что 20-й пакет санкций ЕС ударит по Украине.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включил запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok