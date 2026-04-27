Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 27 апреля 2026Мир

Белый дом раскрыл намерения стрелка при покушении на Трампа

Левитт: Белый дом расценивает субботний инцидент как попытку покушения на Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация Соединенных Штатов классифицирует субботний инцидент на приеме в Вашингтоне с участием президент Дональда Трампа как попытку нового покушения на лидера. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время беседы с журналистами.

Официальный представитель администрации Трампа отметила, что сегодня пришла на встречу с представителями СМИ для того, чтобы ответить на вопросы и пролить свет на то, какие действия они предпринимают в ответ на недавний инцидент со стрельбой.

По мнению Белого дома, прорвавшийся в здание стрелок планировал «убить президента и столько должностных лиц администрации, сколько было возможно». В рамках брифинга Левитт связала попытку покушения с системной демонизацией американского лидера.

Ранее Дональд Трамп счел выдающейся работу Секретной службы, сотрудники которой вечером 25 апреля остановили злоумышленника, открывшего огонь в гостинице в Вашингтоне. Там проходил официальный прием с участием американского лидера и первой леди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве заявили о невозможности мирного соглашения с Россией

    ВСУ атаковали Крым

    В Пекине представили новейший седан Geely

    В России назвали неожиданную версию ликвидации «куколки Зеленского»

    Главный тренер клуба КХЛ назвал журналиста на пресс-конференции педофилом

    В Госдуме оценили слова Мерца об уступках Украины

    Вэнс усомнился в достоверности докладов Пентагона о конфликте с Ираном

    Помощник Путина высказался о контактах с США после встречи по Ирану

    Бывший секретарь Зеленского раскрыла неудобную правду об уступках

    Белый дом заявил о «рекорде» Трампа по покушениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok