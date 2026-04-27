Белый дом раскрыл намерения стрелка при покушении на Трампа

Левитт: Белый дом расценивает субботний инцидент как попытку покушения на Трампа

Администрация Соединенных Штатов классифицирует субботний инцидент на приеме в Вашингтоне с участием президент Дональда Трампа как попытку нового покушения на лидера. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время беседы с журналистами.

Официальный представитель администрации Трампа отметила, что сегодня пришла на встречу с представителями СМИ для того, чтобы ответить на вопросы и пролить свет на то, какие действия они предпринимают в ответ на недавний инцидент со стрельбой.

По мнению Белого дома, прорвавшийся в здание стрелок планировал «убить президента и столько должностных лиц администрации, сколько было возможно». В рамках брифинга Левитт связала попытку покушения с системной демонизацией американского лидера.

Ранее Дональд Трамп счел выдающейся работу Секретной службы, сотрудники которой вечером 25 апреля остановили злоумышленника, открывшего огонь в гостинице в Вашингтоне. Там проходил официальный прием с участием американского лидера и первой леди.