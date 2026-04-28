Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 28 апреля 2026Путешествия

Буйный пассажир российского самолета заперся в туалете со связанными руками

Пассажир рейса из Новосибирска в Краснодар забаррикадировался в туалете самолета
Алина Черненко

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пассажир рейса из Новосибирска в Краснодар забаррикадировался в туалете самолета со связанными руками. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, во время полета один из путешественников начал вести себя крайне вызывающе. Попутчики смогли самостоятельно усмирить буйного мужчину и зафиксировали ему руки скотчем. Однако дебошир вырвался и заперся в туалете. Как пишет издание, он оставался в уборной до самой посадки воздушного судна. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее пассажир авиакомпании Singapore Airlines схватил наклонившуюся за салфеткой стюардессу и силой затолкал ее в туалет. Выбраться ей помогла женщина, ставшая свидетельницей инцидента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok