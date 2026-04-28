Камеры в смартфонах станут хуже

Wccftech: Производители смартфонов начнут ухудшать камеры ради экономии

Производители смартфонов нашли способ сэкономить на выпуске гаджетов. Об этом сообщает издание Wccftech.

В материале говорится, что на фоне дорожающей оперативной памяти и других компонентов производить телефоны стало дороже. Из-за этого бренды начинают искать способы сэкономить. По данным известного инсайдера Fixed-focus digital cameras (FFDC), на рынке появится больше смартфонов с дешевыми камерами.

Специалист сообщил, что недорогие решения будут использовать в устройствах среднего ценового сегмента. Сейчас многие субфлагманы оснащаются дорогими камерами с продвинутыми функциями, которые не уступают премиальным моделям. FFDC полагает, что дешевые камеры будут отличаться более худшим качеством, однако на возможности фото- и видеосъемки это не должно повлиять.

Инсайдер заявил, что производители смартфонов будут чаще полагаться на алгоритмы и искусственный интеллект (ИИ). Таким образом, новые технологии позволят добиться приемлемого уровня качества, на которое дешевые камеры не способны.

«С точки зрения бизнеса это правильный шаг, особенно учитывая, что компаниям приходится сталкиваться с непомерными затратами на память и хранение данных, и, похоже, этому кризису нет конца», — подытожили авторы Wccftech.

В конце апреля инсайдер FixedFocus заявил, что Huawei планирует прекратить выпуск смартфонов с поддержкой связи 4G. Это связано с тем, что компания полностью наладила производство 5G-устройств.