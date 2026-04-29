Скандальная порномодель снялась с младшим братом и попала под шквал критики

Скандальная британская порномодель Бонни Блю снялась в первом клипе своего младшего брата, который решил стать рэпером. Об этом пишет Daily Star.

Брат 26-летней Блю записал рэп, в котором посмеялся над отношениями в семье и сделал многочисленные отсылки на ее порнокарьеру. При этом сама модель также появилась в кадре. Пользователи сети негативно отнеслись к видео и обрушили на него шквал критики.

«Дочь с OnlyFans и сын-рэпер — наверно худшее комбо в истории человечества», — гласит один из комментариев. Другой пользователь заявил, что сперма отца Блю и ее брата «должно быть полна ядерных отходов». «Глядя на это понимаешь, что такое плохое воспитание и испорченные дети», — сказано еще в одном комментарии.

Кроме того, Блю в данный момент готовится к суду по делу о нарушении общественного порядка. Ее обвиняют в публичной имитации полового акта около посольства Индонезии в Лондоне в декабре 2025 года. Блю устроила акцию протеста после высылки из Индонезии за нарушение трудового законодательства.