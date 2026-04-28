Дело о фейках бывшего «народного губернатора» Донецка прекратили

Суд прекратил дело бывшего народного губернатора Губарева о дискредитации

В Москве суд прекратил производство по административному протоколу в отношении бывшего народного губернатора Донецкой области Павла Губарева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, экспертиза не нашла в публикациях Губарева дискредитации Вооруженных сил России.

Губарева избрали народным губернатором Донецкой области в марте 2014 года, однако через неделю его арестовала Служба безопасности Украины. Летом того же года его освободили во время обмена.

Ранее бывший народный депутат критиковал поведение командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.