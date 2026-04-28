Высокомерие Европейского Союза (ЕС) может стать причиной его краха. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Как отмечает ТАСС, слова Дмитриева прозвучали на фоне заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца, что США не удастся быстро завершить военную операцию против Ирана.

Ранее Кирилл Дмитриев предрек катастрофу в ЕС из-за итогов выборов в Венгрии. «Через четыре месяца проверьте, прав ли я», — заявил он.