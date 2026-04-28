ЕС запретит популярную во всем мире косметику из-за риска развития рака и бесплодия

Европейский союз (ЕС) запретит использовать в производстве косметики 15 химикатов из-за их негативного воздействия на здоровье. Подробности публикует New York Post (NYP).

Новая политика ЕС, которая должна вступить в силу 1 мая, направлена ​​против химических веществ, классифицированных как канцерогенные, мутагенные и репротоксичные. Многие из запрещенных веществ используются в производстве популярной во всем мире косметики, хотя их применение сопряжено с рисками развития рака и бесплодия.

По словам старшего научного сотрудника Environmental Working Group Алексы Фридман, в ЕС, когда химическое вещество классифицируется как КМР, оно автоматически добавляется в список ингредиентов, запрещенных для создания косметики. «В США нет аналогичного механизма», — пояснила собеседница издания.

В марте 2025 года в популярном аптечном креме от прыщей бренда La Roche-Posay нашли вызывающее рак вещество.

