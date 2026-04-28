Глава МИД Ирана обратился к России

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Россию за солидарность после встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Пост опубликован на его странице в соцсети X.

Арачки подчеркнул, что рад взаимодействовать с российской стороной на самом высоком уровне на фоне «сильных перемен» в ситуации на Ближнем Востоке.

«Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере дальнейшего развития наших отношений мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатической деятельности», — написал он.

Аракчи встретился с Путиным в понедельник, 27 апреля, в Санкт-Петербурге. Переговоры длились около двух часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что важность переговоров Путина и Аракчи трудно переоценить, учитывая обстановку на Ближнем Востоке.