05:33, 28 апреля 2026

Глава МИД Ирана обратился к России

Глава МИД Ирана Аракчи поблагодарил Россию за солидарность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Россию за солидарность после встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Пост опубликован на его странице в соцсети X.

Арачки подчеркнул, что рад взаимодействовать с российской стороной на самом высоком уровне на фоне «сильных перемен» в ситуации на Ближнем Востоке.

«Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере дальнейшего развития наших отношений мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатической деятельности», — написал он.

Аракчи встретился с Путиным в понедельник, 27 апреля, в Санкт-Петербурге. Переговоры длились около двух часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что важность переговоров Путина и Аракчи трудно переоценить, учитывая обстановку на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    Россия остановит транзит нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Это может стать серьезной проблемой для Берлина и Киева

    Пушилин спрогнозировал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине

    Китай предупредили о неожиданной угрозе

    США и Иран задумались о возвращении к статус-кво до конфликта

    Названы скрытые причины потребности женщин в машине

    Защитник носорогов стал жертвой носорога

    Украина заменит солдат на НРТК

    Мужчина выложил фото странной находки в поле и получил совет срочно обследовать легкие

    В США заявили об опасениях американских генералов из-за Трампа

    Глава МИД Ирана обратился к России

    Все новости
