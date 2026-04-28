Глава МИД Украины назвал «соучастников» Израиля по покупке российского зерна

Сибига: Кроме Израиля, зерно из РФ покупали Турция, Египет и Алжир

Кроме Израиля, зерно с новых территорий России покупали Турция, Египет, Алжир и другие страны. «Соучастников» Тель-Авива назвал глава МИД Украины Андрей Сибига, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Такие грузы поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны. Это только те случаи, которые я могу вспомнить из памяти, случившиеся ранее», — заявил дипломат.

Он добавил, что, по его данным, сейчас одно судно с российским зерном направляется в Египет, а другое — в Алжир.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за судна с российским зерном из Донбасса, которое прибыло в порт Хайфы. Он добавил, что власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.