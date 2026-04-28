14:33, 28 апреля 2026

Гоген Солнцев рассказал о пересадке волос после неудачного окрашивания в салоне

Шоумен Солнцев намерен завершить восстановление волос в течение года
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова

Российский актер и шоумен Гоген Солнцев признался, что уже привык ходить лысым после неудачного окрашивания в салоне красоты. О том, как проходит восстановление волос, он рассказал «Пятому каналу».

«Вот первая прошла операция по трансплантации волосяных фолликул. Осталось еще две. Знаете, я за два месяца уже привык лысым ходить. Надеюсь на то, что смогут восстановить», — сообщил он.

Ранее Солнцев получил от салона в качестве компенсации 1,5 миллиона рублей, которые потратил на первую операцию. Однако этой суммы не хватит на все лечение, отметил шоумен. Из-за 40 процентов ожога головы ему необходимо минимум три операции стоимостью три миллиона рублей, поэтому он надеется решить вопрос мирно и получить оставшиеся 1,5 миллиона рублей, чтобы завершить лечение в течение года.

Шоумен посетил столичный салон, в котором ему сожгли волосы, по рекомендации друзей. По его словам, на процедуре мастер нанесла на его волосы специальный раствор и обернула их фольгой, а сняла ее уже вместе с прядями.

    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    Бывший глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО

    Врач назвала самую важную процедуру для кожи после зимы

    В России прокомментировали возможный запрет Берлина на символику 9 Мая

    Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

    Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

    Популярная в 2000-х челка вернулась в моду

    Шуфутинский высказался о творчестве SHAMAN

    Россиянка с двумя детьми попала в полицию из-за игрушек на вечеринке

    Германия начала разработку проекта бюджета с 200 млрд евро заимствований

    Все новости
