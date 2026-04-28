Иностранный режиссер признался в любви России

Ливанский режиссер Николас Муавад заявил, что хочет продолжить работать в России

Ливанский актер и режиссер Николас Муавад, который снялся в российском проекте «Заложник», признался, что хочет продолжать работать в России. Его слова приводит ТАСС.

По словам Муавада, в России он почувствовал себя по-настоящему счастливым.

«Мне очень нравится страна и люди, которые меня окружают. Я бы очень хотел продолжить работать здесь», — сообщил артист.

Накануне Николас принял участие в премьере сериала «Заложник» с Максимом Матвеевым в главной роли. Ливанец отметил, что съемки в международном проекте помогли ему выйти из зоны комфорта.

Ранее культовый европейский режиссер рассказал о давней мечте посетить Россию. Автор фильмов «Необратимость» и «Экстаз» заявил, что чувствует связь с русским кинематографом.