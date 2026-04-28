Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 28 апреля 2026Мир

Израиль ответил на угрозы Зеленского

МИД Израиля: Украина не предоставила доказательств о грузе с российским зерном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Украина не предоставила доказательств того, что в порт Хайфы прибыл груз с российским зерном из Донбасса. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

«Мы отвергаем дипломатию твитов. Это на нас не повлияет. Украина не представила доказательств своих утверждений. Она представила твиты», — написал он.

По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, МИД обратился в таможню, которая сейчас проверяет упомянутый корабль. Он подчеркнул, что это судно до сих пор не вошло в порт и не предоставило документы, поэтому невозможно подтвердить украинские утверждения о грузе с зерном.

Саар также отметил, что был удивлен услышать данные обвинения от страны, которую Израиль поддерживал на международных площадках, а также предоставил генераторы прошлой зимой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за груза с российским зерном из Донбасса, которое прибыло в порт Хайфы. Он добавил, что власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok