Китай предупредили о неожиданной угрозе

SCMP: Масштаб депопуляции в Китае сравним с населением Франции

Масштаб депопуляции в Китае за десять лет может составить 60 миллионов человек, что сравнимо с населением всей Франции. О неожиданной угрозе предупредило издание South China Morning Post (SCMP).

«В наиболее развитых провинциях страны наблюдается сокращение населения, что повлияет на общий уровень потребления и будущую производительность труда», — сообщил Аллен Фэн, заместитель директора исследовательской группы Rhodium Group.

Отмечается, что сокращение населения уже негативно влияет на китайскую экономику: из-за уменьшения количества семей и старения населения для ухода за пожилыми требуется все больше денег. В прошлом году субсидии фондам соцобеспечения установили рекорд в 2,9 триллиона юаней (425 миллиардов долларов), что составило чуть более 10 процентов всех расходов бюджета.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой для России. По ее словам, Россия никогда не была страной агломераций и мегаполисов, и на сегодняшний день нужно добиваться того, чтобы люди строили по всей стране просторные дома и заводили большие семьи вместо того, чтобы ютиться в квартирах в нескольких крупных городах.