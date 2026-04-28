Лающий самец косули попал на видео в российском регионе

Екатерина Ештокина

Лающий самец косули попал на видео в российском регионе. Ролик, сделанный очевидцем, публикует Telegram-канал UTV.

Отмечается, что дикое животное запечатлел охотник в Чишминском районе Башкирии. Когда зверь обратил внимание на прохожего, то стал издавать лающие звуки и вести себя настороженно.

«Так самец предупреждает сородичей об опасности и защищает свою территорию. Такие встречи в районе не редкость, а вот "лающий" отпор от дикого копытного — случай необычный», — пояснили в региональном Минэкологии.

Ранее в апреле в Уфе спасли упавшего с высоты лося. Дикий зверь забрел на территорию склада в Башкирии и сорвался с трехметрового парапета.

