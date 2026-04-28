21:02, 28 апреля 2026

Людям с бессонницей раскрыли способ обмануть мозг и уснуть

Невролог Прокофьева: Техника парадоксальной интенции поможет при бессоннице
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог, специалист по лечению тревожных расстройств Юлия Прокофьева рассказала людям с бессонницей, как можно обмануть собственный мозг и уснуть. Способы сделать это она раскрыла в беседе с РИАМО.

По словам врача, использовать эти способы можно, когда стандартные способы борьбы с бессонницей, например подсчет овец, не работают. «Попытка контролировать процесс засыпания таким образом активирует префронтальную кору мозга, отвечающую за контроль и планирование, мешая переходу в сон», — уточнила доктор.

Как отметила Прокофьева, в этом случае уснуть поможет так называемая техника парадоксальной интенции. Ее суть заключается в том, что человек дает себе установку лежать с открытыми глазами и изо всех сил стараться не уснуть.

Кроме того, невролог порекомендовала попробовать технику когнитивного перемешивания. Чтобы ее выполнить, нужно начать представлять случайные нейтральные образы. Это поможет обмануть бдительность мозга и уснуть, заверила Прокофьева.

Ранее сомнолог Джордан Бернс рассказал, как быстро уснуть после внезапного пробуждения. Врач посоветовал попробовать дыхательные упражнения.

