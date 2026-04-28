10:12, 28 апреля 2026

Малкин сломал клюшку в потасовке с двумя хоккеистами в матче плей-офф НХЛ

Евгений Малкин сломал клюшку в потасовке с двумя игроками в матче плей-офф НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин поучаствовал в потасовке с двумя хоккеистами «Филадельфия Флайерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в первом периоде. Сначала россиянин оттолкнул подъехавшего к нему канадца Трэвиса Конечны, а затем оказался на льду после контакта с Гарнетом Хэтэуэем. В процессе потасовки Малкин сломал клюшку.

Судьи по итогам конфликта выписали по две минуты штрафа Малкину и Хэтэуэю. Никто из них не отметился набранными очками в матче.

Игра прошла в ночь на вторник, 28 апреля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Питтсбурга». «Филадельфия» ведет в серии — 3-2.

    Последние новости

    Соловьев извинился перед Боней

    На Елену Исинбаеву подали в суд

    Набиуллина попросила не считать решения по уровню ставки автоматическими

    Военный назвал удар Киева по НПЗ в Туапсе преступлением

    Катя Лель обнаружила в себе ДНК инопланетян

    Стало известно о связанной с Украиной детали в деле о смерти волонтера СВО

    Раскрыта криминальная обстановка в России

    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна

    Россиянин больше года истязал детей своей сожительницы

    Мать шестерых детей ушла на СВО и вернулась через полгода

    Все новости
