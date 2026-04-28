Малкин сломал клюшку в потасовке с двумя хоккеистами в матче плей-офф НХЛ

Евгений Малкин сломал клюшку в потасовке с двумя игроками в матче плей-офф НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин поучаствовал в потасовке с двумя хоккеистами «Филадельфия Флайерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в первом периоде. Сначала россиянин оттолкнул подъехавшего к нему канадца Трэвиса Конечны, а затем оказался на льду после контакта с Гарнетом Хэтэуэем. В процессе потасовки Малкин сломал клюшку.

Судьи по итогам конфликта выписали по две минуты штрафа Малкину и Хэтэуэю. Никто из них не отметился набранными очками в матче.

Игра прошла в ночь на вторник, 28 апреля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Питтсбурга». «Филадельфия» ведет в серии — 3-2.