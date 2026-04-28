13:46, 28 апреля 2026Экономика

Москвичам пообещали аномальное начало мая

Синоптик Шувалов: 1 мая в Москве будет на три-четыре градуса холоднее нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В пятницу, 1 мая, в Москве будет на несколько градусов холоднее климатической нормы. Об аномальном начале последнего весеннего месяца жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, в праздничный день столбик термометра не поднимется выше 10 градусов тепла. «Это ниже нормы на три-четыре градуса, то есть это не теплая погода. Я бы сказал, это достаточно прохладная погода, но не ветрено и без значимых осадков», — поделился информацией он. В субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, температура составит плюс 9-14 градусов, добавил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что конец апреля в Москве будет холодным и снежным.

