Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:57, 28 апреля 2026Экономика

Москвичам пообещали холодное прощание с апрелем

Синоптик Паршина: Заключительные дни апреля в Москве будут холодными и снежными
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Заключительные дни апреля в Москве будут холодными и снежными. Такую погоду жителям столицы пообещала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в разговоре с агентством РИА Новости.

«Прощание с апрелем в столице будет холодным и с осадками, например, мокрый снег и температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла ожидаются до 30 апреля», — поделилась информацией синоптик. В ночные часы, уточнила она, до конца месяца ожидается налипание снега и гололедица. Столбики термометров при этом будут показывать до минус двух градусов.

Ранее Людмила Паршина предупредила о гололедице и снежной каше на дорогах столицы в ближайшие дни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok