Москвичам пообещали холодное прощание с апрелем

Синоптик Паршина: Заключительные дни апреля в Москве будут холодными и снежными

Заключительные дни апреля в Москве будут холодными и снежными. Такую погоду жителям столицы пообещала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в разговоре с агентством РИА Новости.

«Прощание с апрелем в столице будет холодным и с осадками, например, мокрый снег и температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла ожидаются до 30 апреля», — поделилась информацией синоптик. В ночные часы, уточнила она, до конца месяца ожидается налипание снега и гололедица. Столбики термометров при этом будут показывать до минус двух градусов.

Ранее Людмила Паршина предупредила о гололедице и снежной каше на дорогах столицы в ближайшие дни.