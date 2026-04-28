22:37, 28 апреля 2026Мир

На Западе заявили о новой выходке Британии против России

Журналист Боуз: Лондон начал выпускать фейки о военных СВО
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Британские издания начали выпускать фейки о бойцах специальной военной операции после сообщений о массовом голоде в рядах ВСУ. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Не прошло и нескольких дней после того, как всплыла правда о том, что коррумпированные командиры Зеленского морят своих же солдат голодом, — британские СМИ уже публикуют безумную ложь о русских», — посетовал Боуз.

По его словам, «это настолько постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво». В российских силовых структурах РИА Новости ранее сообщили, что военные 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, многие теряли сознание.

Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает создание «оборонного банка» для перевооружения союзников против России. По данным СМИ, банк сможет финансировать совместные военные проекты через займы под более низкие проценты. Отмечается, что инициатива касается Великобритании, Норвегии, Финляндии, Швеции, стран Балтии, Дании, Исландии и Нидерландов.

До этого сообщалось о росте активности Британии в Арктике и угрозе теневому флоту России.

