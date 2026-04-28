Набиуллина назвала главный вызов для российской экономики

Набиуллина: Сохранение конкуренции в рамках платформенной экономики — вызов

В долгосрочной перспективе одним из главных вывозов для России станет сохранение рыночной конкуренции в рамках платформенной экономики. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Она назвала ключевой задачей финансовых властей сделать так, чтобы люди не оказались заложниками монопольных структур. Каким бы ни был технологический прогресс, сохранение рыночной конкуренции должно оставаться важнейшей целью, констатировала Набиуллина.

Стремительное развитие ИИ-технологий, добавила она, уже представляет собой серьезный вызов для глобальной и российской экономики. В ближайшие десять лет эти изменения во многом будут определять условия ведения бизнеса, работы финансовой системы и повседневной жизни людей в целом. «Мы сейчас находимся в очередной раз в истории человечества в эпоху тектонических технологических изменений», — заключила Набиуллина.

Ранее она назвала главным тормозом российской экономики низкую производительность труда в стране. По этому показателю, пояснила Набиуллина, РФ заметно отстает от мировых лидеров. Именно этот фактор, а не высокая ключевая ставка, мешает более активному росту российского ВВП.