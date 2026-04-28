Начальник ГАИ российского региона стал покровителем охотников

Прокуратура подала иск на ₽275 млн против экс-главы УГИБДД Орловской области

Прокуратура Орловской области подала иск против бывшего начальника управления ГИБДД региона Александра Коршунова о взыскании 275 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Иск рассмотрит Заводской районный суд Орла. Проверка установила, что полицейский во время службы с 2010 по 2023 год контролировал деятельность компаний «Охотхозяйство Кудиновское», «Автостандарт-Плюс» и «Автознак», оказывал им покровительство и занимался коммерцией. В результате он получил доход в размере 275 миллионов рублей.

Ранее Коршунова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Он получил 3,5 года лишения свободы и лишился звания полковника полиции.

Уголовное дело против Коршунова было возбуждено еще в 2021 году. Через два года Басманный суд Москвы арестовал его.