Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 28 апреля 2026Силовые структуры

Начальник ГАИ российского региона стал покровителем охотников

Прокуратура подала иск на ₽275 млн против экс-главы УГИБДД Орловской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прокуратура Орловской области подала иск против бывшего начальника управления ГИБДД региона Александра Коршунова о взыскании 275 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Иск рассмотрит Заводской районный суд Орла. Проверка установила, что полицейский во время службы с 2010 по 2023 год контролировал деятельность компаний «Охотхозяйство Кудиновское», «Автостандарт-Плюс» и «Автознак», оказывал им покровительство и занимался коммерцией. В результате он получил доход в размере 275 миллионов рублей.

Ранее Коршунова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Он получил 3,5 года лишения свободы и лишился звания полковника полиции.

Уголовное дело против Коршунова было возбуждено еще в 2021 году. Через два года Басманный суд Москвы арестовал его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дым от пожара виден с Красной Поляны». Крупный российский курорт оказался под ударом ВСУ. В Кремле выступили с заявлением

    Киркоров порадовался растущей славе его щенка

    СБУ «спасла» генерала ВСУ от покушения двух наркоманов

    Раскрыт удивительный фактор развития ожирения и болезней печени

    Набиуллина объяснила действия ЦБ цитатой одного из глав ФРС США

    Связанный с Пригожиным российский депутат решил уйти на СВО

    Россиянин с автоматом открыл стрельбу в подъезде жилого дома

    Кобра заползла в штаны туристу и укусила его за ногу во время шоу в отеле Египта

    Россиянам назвали неочевидные риски парковки под открытым небом

    Выброс дельфинов на берег Черного моря объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok