Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:52, 28 апреля 2026Наука и техника

Назван распространенный фактор ухудшения работы легких

APS2026: Ожирение может заметно снизить общий объем легких
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Ожирение может заметно ухудшать функцию легких у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые, представившие результаты исследования на конференции American Physiology Summit 2026 (APS2026).

В исследовании приняли участие 59 человек в среднем возрасте около 70 лет, почти у половины из которых было ожирение. Ученые сравнили состав тела и показатели дыхательной функции и обнаружили, что у людей с ожирением значительно снижена общая емкость легких — то есть количество воздуха, которое они могут вдохнуть.

Кроме того, у таких участников были хуже и другие показатели: объем выдыхаемого воздуха, скорость выдоха и остаточный объем воздуха в легких. Это означает, что дыхательная система работает менее эффективно, что может проявляться одышкой и снижением выносливости даже при обычной физической нагрузке.

Интересно, что, несмотря на различия в распределении жира у мужчин и женщин, влияние ожирения на легкие оказалось одинаковым. По мнению исследователей, дело может быть в избыточном количестве жира в области живота и грудной клетки, которое механически ограничивает работу легких.

Авторы подчеркивают, что при оценке дыхательных жалоб у пожилых пациентов врачам важно учитывать не только возрастные изменения, но и наличие ожирения. Это может помочь точнее диагностировать причины одышки и подобрать эффективное лечение.

Ранее ученые выяснили, что цельное молоко может помочь снизить риск развития ожирения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль выступил с заявлением после нового удара ВСУ по Туапсе

    Три человека погибли при пожаре на стройке в Москве

    Настоятеля буддийского центра в Москве признали распространителем фейков

    Глава Минобороны Ирана пообещал передать странам ШОС технологии противостояния США

    У болельщика нашли опухоль в мозге благодаря промаху игрока в американский футбол

    Слова канцлера ФРГ об «унижении» США усилили раскол между Вашингтоном и Европой

    Раскрыто место запуска ударивших по Туапсе дронов ВСУ

    Власти признали серьезную проблему российской экономики

    Москвичам пообещали холодное прощание с апрелем

    Раскрыто мнение Путина о покушении на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok