Названы самые популярные заграничные товары среди заказов россиян

Эксперт по импорту Глушенко: Россияне чаще заказывают из-за границы электронику

После 2022 года рынок зарубежных товаров в России заметно изменился: спрос сместился от массовых покупок к более точечным — зачастую дорогим и нишевым, сообщил эксперт по международной логистике, параллельному импорту и доставке, основатель и CEO Shopium Филипп Глушенко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал заграничные товары, которые чаще всего заказывают россияне.

Основной спрос, по словам эксперта, сейчас формируют товары, которые либо исчезли с российского рынка, либо продаются внутри страны с ощутимой наценкой. В первую очередь это электроника — устройства Apple, техника Dyson, Bosch и Philips, а также более узкие категории вроде аудиотехники и специализированного оборудования.

Сохраняется высокий спрос и на автозапчасти — прежде всего для брендов, покинувших Россию, таких как Volkswagen, Toyota и Nissan, рассказал Глушенко.

«Также стабильно заказывают одежду и обувь известных марок — Nike, Puma, Under Armour, Adidas — и премиальную косметику. Отдельно выделяется сегмент медицинского и промышленного оборудования: такие товары, как правило, везут под конкретный запрос», — поделился собеседник «Ленты.ру».

При этом рынок стал более структурированным, отметил эксперт. Так, массовые товары, электронику или одежду, чаще поставляют крупные дистрибьюторы и байеры, которые могут снижать цену за счет объемов, а нишевые позиции остаются в зоне специализированных логистов, уточнил он.

«Ключевая особенность нынешней логистики — нестабильность. Маршруты регулярно меняются, требования к сертификации ужесточаются, а сроки во многом зависят от внешних факторов — от погодных условий до загруженности границ.

Для конечного покупателя это означает, что импорт становится менее быстрым и более дорогим», — добавил специалист.

По его словам, потребители постепенно адаптируются к этим условиям: массовые товары все чаще покупают внутри страны, так как разница в цене уже не всегда оправдывает ожидания. Нишевые и редкие позиции по-прежнему выгоднее заказывать из-за рубежа: даже с учетом удорожания логистики экономия может достигать 20-30 процентов, предупредил Глушенко.

Ранее Минэкономразвития предложило снизить налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже через маркетплейсы социально значимых товаров иностранного производства.