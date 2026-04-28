Молодой человек элегантно унизил нерадивого официанта за испорченный романтический ужин

Пользователь Reddit с ником Soapattack рассказал, как отомстил официанту, обслуживавшему его во время романтического ужина с девушкой по случаю годовщины начала отношений. Недовольный качеством обслуживания мужчина заявил, что необычным образом обошелся с чаевыми.

По словам автора, официант, приняв заказ, исчез на 40 минут, после чего принес не ту пасту и лишь пожал плечами, когда ему об этом сообщили. «А затем началось самое интересное: в какой-то момент к нам подошел лично владелец ресторана — мужчина лет 60, заметивший проблему с блюдом моей девушки. Он принес множество извинений, компенсировал стоимость пасты, трижды долил нам воды, угостил бесплатным тирамису и в момент пиковой загрузки потратил пять минут, искренне беседуя с нами о том, откуда мы приехали», — рассказал автор.

Когда принесли счет, парень увидел, что ужин с учетом скидки обошелся ему в 94 доллара. Он решил оставить еще 40 долларов в качестве чаевых, поэтому попросил владельца подойти, пожал ему руку и положил деньги прямо ему на ладонь.

«Я сказала ему, что это лично для него — за то, что он спас наш ужин в честь годовщины. Наш официант в этот момент наблюдал за происходящим. Он ничего не сказал, но выражение его лица говорило само за себя», — заключил молодой человек.

Ранее другой пользователь Reddit показал связанное с чаевыми правило ресторана в США и разозлил пользователей сети. «Чаевые — это то, что вы оставляете, если хотите хорошего обслуживания», — гласила надпись на специальной доске в заведении. В комментариях многие заявили, что, увидев такое правило, ушли бы из заведения.