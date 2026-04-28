Молодой человек пригласил на свидание мать друга и получил неожиданный ответ

Пользователь Reddit с ником Infinite-Access428 рассказал, как оконфузился перед матерью своего друга. 22-летний парень всегда находил 45-летнюю женщину крайне привлекательной.

«Я был сильно влюблен в нее последние два года. Недавно я случайно встретил ее в торговом центре, и у нас завязалась беседа. Она угостила нас обоих кофе, и мы отлично провели время. С тех пор она дважды мне снилась. Я никогда раньше не испытывал подобных чувств ни к одной другой женщине», — написал автор.

Набравшись смелости, он написал ей в одной из социальных сетей. Похвалив для начала платье, в котором женщина была на той случайной встрече, он пригласил ее на ужин. Однако мать его друга неожиданно ответила, что с радостью приведет с собой сына.

«Выпив для храбрости, я написал ей, что это будет свидание. Она долго не отвечала, после чего вежливо отклонила мое предложение и пожелала мне всего наилучшего с девушками моего возраста. Я совершенно раздавлен. Не знаю, как мой друг будет теперь ко мне относиться, и понятия не имею, рассказала ли она ему», — заключил парень.

