Почти половина россиян захотели отказаться от телефонов в путешествии

«Купибилет»: 42 процента россиян готовы отказаться от телефона в путешествии

Аналитики сервиса бронирований «Купибилет» узнали, готовы ли россияне отключаться от рабочих чатов и соцсетей во время отпуска. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты выяснили, что почти половина соотечественников (42 процента) хотели бы полностью отказаться от телефонов в путешествии. Еще 35 процентов респондентов не считают, что цифровой детокс является ключевым фактором отдыха — им важнее впечатления от поездки и правильное распределение времени. А 23 процента опрошенных вообще не хотят отдыхать без гаджетов. Из них 14 процентов признались, что без телефона им становится скучно и сложно ориентироваться в поездке, а 9 процентов — что не представляют путешествие без возможности вести блог или делиться новостями с близкими.

В исследовании также говорится, что полностью провести отпуск без телефонов удается не всем россиянам. Только 31 процент действительно выключают уведомления и не заходят в рабочие приложения. Тем временем 32 процента проверяют сообщения раз в несколько дней, 26 процентов вынуждены отвечать на срочные вопросы, а 11 процентов продолжают работать в обычном режиме даже из отпуска.

Ранее аналитики этого же сервиса оценили влияние отпуска на ментальное состояние россиян. Более половины респондентов признались, что путешествия помогают им справиться с тревожностью и бессонницей.

