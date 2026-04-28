Раскрыты связанные с Чечней подробности масштабного обмена пленными с Украиной

Журналист Кашеварова: Обмен пленными с ВСУ совершили из обменного фонда «Ахмата»

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, который состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193, совершили из «обменного фонда» чеченского спецназа «Ахмат». Эти связанные с Чечней подробности гуманитарной акции раскрыла российский журналист, соучредитель автономной некоммерческой организации «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По словам военблогера, пленные, которых Россия выдала Украине, были захвачены ахматовцами и содержались на территории Чечни. «193 украинских военнопленных, которых Россия обменяла на русских бойцов, были пленены подразделениями спецназа "Ахмат" и находились в Грозном», — написала в блоге она. Какое российское ведомство отвечает за содержание пленных украинских бойцов в Чечне, Кашеварова не уточнила.

Также, по словам журналистки, ей известно, что российским военным морально тяжело брать украинцев в плен, так как первые знают об отношении, с которым сталкиваются бойцы Вооруженных сил России во время содержания на Украине. «Но они думают о тех, кто попал к врагу в плен раненым, у кого так сложились обстоятельства, что он не смог дать отпор по весомым причинам», — добавила она.

24 апреля Минобороны отчиталось, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 193 бойца. Кроме того, возвращены трое гражданских, вывезенных с территории Курской области. До этого обмен пленными состоялся накануне Пасхи, 11 апреля 2026 года, по формуле «175 на 175».