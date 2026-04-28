11:27, 28 апреля 2026

Раскрыты связанные с Чечней подробности масштабного обмена пленными с Украиной

Журналист Кашеварова: Обмен пленными с ВСУ совершили из обменного фонда «Ахмата»
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, который состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193, совершили из «обменного фонда» чеченского спецназа «Ахмат». Эти связанные с Чечней подробности гуманитарной акции раскрыла российский журналист, соучредитель автономной некоммерческой организации «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По словам военблогера, пленные, которых Россия выдала Украине, были захвачены ахматовцами и содержались на территории Чечни. «193 украинских военнопленных, которых Россия обменяла на русских бойцов, были пленены подразделениями спецназа "Ахмат" и находились в Грозном», — написала в блоге она. Какое российское ведомство отвечает за содержание пленных украинских бойцов в Чечне, Кашеварова не уточнила.

Также, по словам журналистки, ей известно, что российским военным морально тяжело брать украинцев в плен, так как первые знают об отношении, с которым сталкиваются бойцы Вооруженных сил России во время содержания на Украине. «Но они думают о тех, кто попал к врагу в плен раненым, у кого так сложились обстоятельства, что он не смог дать отпор по весомым причинам», — добавила она.

24 апреля Минобороны отчиталось, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 193 бойца. Кроме того, возвращены трое гражданских, вывезенных с территории Курской области. До этого обмен пленными состоялся накануне Пасхи, 11 апреля 2026 года, по формуле «175 на 175».

    Последние новости

    Соловьев извинился перед Боней

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

    Названы цели ударов российских войск по Украине

    Названо количество поврежденных разгулом стихии машин

    На Украине заявили об активизации российского наступления в Запорожье

    Валиева назвала топ-5 стран мира

    Пожару на стройке в Москве присвоили максимальный уровень сложности

    Соловьев оценил внешность Бони на совместном эфире

    Семь семей выиграли в лотерею 102 миллиона рублей

    Грузинский наемник ВСУ высказался о неадекватности украинских солдат на передовой

    Все новости
