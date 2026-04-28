13:11, 28 апреля 2026

Полиция нашла виновника убийства 40-летней давности под вымышленным именем

В Индии арестовали убийцу, который провел в бегах 40 лет
Юлия Юткина
Фото: Sudarshan Jha / Shutterstock / Fotodom

В индийском городе Дели арестовала 82-летнего Чандру Шекхара Прасада, который 40 лет назад расправился с женой. Об этом сообщает NDTV.

Как считают следователи, 19 октября 1986 года Прасад напал на жену с кирпичом. Ему помогали сообщники: они держали под дулом пистолета прислугу, чтобы та не бросилась на помощь женщине. После преступники сбежали, и полиция потеряла их след.

Спустя 40 лет сотрудники полиции решили еще раз изучить это дело. Они нашли детей Прасада и с помощью отслеживания звонков на их телефонах узнали, что мужчина еще жив. Виновника убийства поймали на фабрике. Выяснилось, что он несколько десятилетий провел в бегах, скрывался в ашрамах и подрабатывал рикшей под вымышленным именем.

На допросе Прасад признался в совершении преступления. Он объяснил, что часто ссорился с женой, поскольку подозревал ее в измене, и напал на нее в приступе ярости.

Ранее сообщалось, что в США признали виновным мужчину, который расправился со школьницей в 1982 году. Его поймали благодаря сигаретному окурку.

