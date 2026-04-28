Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 28 апреля 2026

Полковник раскрыл планы российской армии после освобождения ДНР

Полковник Матвийчук: Российские войска приближаются к полному освобождению ДНР
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
Краматорск

Краматорск . Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Российские войска приближаются к полному освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, какие цели ставит перед собой армия и что будет после завершения операции на Донбассе.

Как рассказал военный эксперт, цель российских войск — восстановить территориальную целостность ДНР и вернуть территории под административное управление. Через освобожденные населенные пункты армия выходит на основное направление, определенное начальником Генштаба и Верховным главнокомандующим, — Краматорск и Славянск.

«Падение этих городов завершит операцию по освобождению республики. По некоторым данным, осталось освободить 15–17 процентов территории. Каждое село — это административная единица, которая возвращает республике ее административное начало», — отметил Матвийчук.

После освобождения ДНР, по его словам, предстоит решать другие задачи. Нужно завершать Запорожское направление и работать на Херсонском. Также необходимо создавать буферные зоны — Сумы, Чернигов, Харьков.

Освобождение Донбасса позволит перебросить силы на другие направления и решать новые задачи, резюмировал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли еще один населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет об Ильиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Бои за село вели военнослужащие подразделения южной группировки войск. Им также удалось продвинуться в пяти населенных пунктах республики — Константиновке, Николаевке, Артеме, Краматорске и Рай-Александровке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok