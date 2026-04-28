05:00, 28 апреля 2026МирЭксклюзив

Названы последствия для России из-за атаки в Мали

Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Россия может сменить тактику ведения боевых действий в Мали из-за атаки террористов 25 апреля. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог, эксперт Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Ева Балавина.

«Реалистичный сценарий — это усиление российского контингента, изменение тактики боевых действий. Например, более активное внедрение беспилотных летательных аппаратов. Также будет пересмотрена вся логистика удержания контрольных точек», — указала эксперт.

Балавина также подчеркнула, что несмотря на масштабную атаку террористических и сепаратистских группировок позиции России в Мали остались неизменны. По ее словам, Москвы продолжает экономическое и военно-политическое присутствие в регионе, развивая форматы безопасности с другими странами: Буркина-Фасо, Нигером и Центральноафриканской республикой.

25 апреля российские военные в составе Африканского корпуса отразили крупнейшую атаку радикальных исламистов из Азавада — северо-запада Мали. Атаку организовали джихадисты из Группы поддержки ислама и мусульман (ГПИМ), связанные с группировкой «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (запрещена в РФ). Действовали они вместе с сепаратистами из Фронта освобождения Азавада (ФОА), выступающими за создание государства туарегов.

    Последние новости

    Россия остановит транзит нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Это может стать серьезной проблемой для Берлина и Киева

    Неизвестный хищник растерзал шедшего на свадьбу мужчину

    Врач предупредила о вызывающих боль во время секса лекарствах

    Названы последствия для России из-за атаки в Мали

    Опубликовано фото заснеженной Москвы из космоса

    Депутат объяснил одно решение ЕС в новом пакете санкций против России

    Назван оптимальный размер монитора для компьютера

    В США словами «вызывают смех» оценили заявления о поражении России

    В покушении на Трампа разглядели последствия для Украины

    Названа причина неприязни бойцов ВСУ к Буданову

    Все новости
