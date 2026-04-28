Президент Финляндии высказался о возобновлении контактов с Россией

Контакты с Россией неизбежно возобновятся, в Европе активно обсуждают сроки и формат возможного диалога. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с порталом национального гостелерадио ERR.

«Я полностью согласен с президентом Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией», — сообщил он.

Финский политик отметил, что на данный момент неясно, диалог с Россией восстановится до или после окончания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия остается соседом Финляндии и Эстонии, а также усомнился, что НАТО придется задействовать пятую статью своего устава о коллективной обороне.

Ранее экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер усомнился в будущем НАТО как трансатлантического альянса. Он подчеркнул, что считает логичным создание «европейского НАТО».