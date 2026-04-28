17:09, 28 апреля 2026Мир

Президент Финляндии высказался о возобновлении контактов с Россией

Стубб заявил, что контакты с Россией неизбежно возобновятся
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Thomas Padilla / Reuters

Контакты с Россией неизбежно возобновятся, в Европе активно обсуждают сроки и формат возможного диалога. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с порталом национального гостелерадио ERR.

«Я полностью согласен с президентом Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией», — сообщил он.

Финский политик отметил, что на данный момент неясно, диалог с Россией восстановится до или после окончания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия остается соседом Финляндии и Эстонии, а также усомнился, что НАТО придется задействовать пятую статью своего устава о коллективной обороне.

Ранее экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер усомнился в будущем НАТО как трансатлантического альянса. Он подчеркнул, что считает логичным создание «европейского НАТО».

    Последние новости

    Польша освободила российского археолога, которого должны были выдать Киеву. Вызволить ученого помог Лукашенко

    Выпавший в Москве апрельский снег назвали климатической нормой

    Медвежат Клепу и Кристину вернули в дикую природу на родине

    Волочкова высмеяла слухи о своем здоровье

    Альпинист выжил после падения со 152-метровой высоты

    Стрелявшего на ходу из машины россиянина задержали

    Президент Финляндии высказался о возобновлении контактов с Россией

    Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

    Врач назвал неожиданную пользу ограничений интернета для здоровья

    Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
