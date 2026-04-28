Проваливший экзамен школьник похитил и изнасиловал отличницу

В Индии проваливший экзамен школьник похитил девушку и надругался над ней

В индийском городе Канпур в штате Уттар-Прадеш школьник и его друг надругались над несовершеннолетней. О происшествии пишет Times of India.

Рано утром юноша отвел 16-летнюю девушку к 19-летнему другу, который жил в этом же районе. Там они держали ее в плену и насиловали. Пострадавшую отпустили лишь на следующий день вечером, пригрозив расправиться с семьей в случае, если она расскажет о произошедшем. К моменту возвращения школьницы домой ее брат подал заявление в полицию и ее уже активно разыскивали.

Как удалось выяснить правоохранителям, незадолго до похищения учащиеся получили итоги экзаменов. Пострадавшая продемонстрировала лучший результат, тогда как ее 16-летний знакомый испытание провалил.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело. 19-летнего молодого человека отправили в тюрьму, а провалившего экзамен школьника — в специальный центр для детей-преступников.

