Путин заявил о росте террористических угроз в России

20:54, 28 апреля 2026

Путин заявил, что риски террористических угроз в России растут
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что риски террористических угроз в стране растут. Видео с обращением главы государства опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Риски террористических угроз растут. Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки», — сказал он.

Глава государства также отметил, что Киев перешел к террористическим методам из-за того, что Украина не способна остановить продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Президент сообщил о росте угроз после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетическому объекту в Туапсе, который произошел в ночь на 28 апреля. Из-за атаки в городе вспыхнул пожар на объекте нефтяной промышленности. После возгорания на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

