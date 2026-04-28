13:56, 28 апреля 2026

Раскрыт способ прибытия Фицо на парад Победы в Москву

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, скорее всего, поедет на парад Победы в Москву на автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польский дипломатический источник.

«Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию. Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море — очень длинный. По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле», — заявил собеседник агентства.

По его словам, проезд на автомобиле через территорию Польши и Белоруссии не потребует разрешения властей этих стран.

18 апреля Литва и Латвия заявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении России. 19 апреля об аналогичной мере сообщила Эстония. Таким образом страны попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что проблема пролета Фицо над Польшей для визита в Россию на парад Победы разрешилась.

