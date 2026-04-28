Раскрыто место запуска ударивших по Туапсе дронов ВСУ

Летчик Попов: Атаковавшие Севастополь и Туапсе БПЛА могли запустить с моря

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов раскрыл возможное место запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Севастополь и Туапсе. Своим мнением он поделился с изданием aif.ru.

По словам эксперта, украинские дроны могли вылететь с юга Украины или с моря. «Они идут на предельно малой высоте над нейтральными водами и потом выходят строго на север по черноморским берегам, наносят удар по Севастополю или летят дальше», — объяснил он.

Попов предположил, что дроны могли запускаться ночью с кораблей, идущих в порт какой-нибудь третьей страны. «Не думаю, что они летят через весь Донецк и с северо-запада на юго-восток заходят на наши города. Они выходят с воды, могут идти вдоль береговой черты», — добавил генерал-майор.

В ночь на вторник, 28 апреля, над Туапсе раздались мощные взрывы. В результате атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за возгорания на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что принимаются все необходимые меры по устранению последствий удара.