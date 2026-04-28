Регулярные изнасилования туристок в Индии назвали позором для страны

The New Indian Express назвал изнасилования туристок в Индии позором

Изнасилования туристок, которые регулярно происходят в Индии в последние годы, назвали позором для страны. Об этом пишет издание The New Indian Express.

Автор материала рассказал, что все чаще другие страны предупреждают своих гражданок об опасности нападений со стороны мужчин в Индии. Происходящее бросило тень на туризм в государстве, указано в статье. Несмотря на уже предпринятые меры, необходимо более тщательно осуществлять контроль и поддерживать иностранцев в Индии, пишет издание.

«Туризм в значительной степени зависит от доверия. Изнасилования и эксплуатация иностранных гостей являются позором», — говорится в материале The New Indian Express.

Ранее сообщалось, что туристку из США изнасиловали и заперли на три дня без связи в гостевом доме в индийском штате Карнатака. По данным полиции, сотрудник гостевого дома надругался над путешественницей из Вашингтона в ее комнате.

