17:30, 28 апреля 2026

Россия выразила демарш США

МИД: Россия выразила демарш США из-за недопуска делегата РФ к мероприятиям G20
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия выразила демарш США, поскольку американцы не допустили российского делегата до участия в мероприятиях перед саммитом G20. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, сообщает ТАСС.

Он отметил, что американцы допустили техническую ошибку, из-за которой одного из членов делегации, имевшего на руках визу, исключили из участия в мероприятии.

«Оказалось, что не прошли все этапы согласования», — пояснил он.

Биричевский подчеркнул, что этот неприятный казус показал, что американцы не способны до конца выполнять честно все председательские функции, которые на них возложены.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. При этом сам американский лидер заявил, что еще не приглашал российского коллегу на мероприятие.

