18:08, 28 апреля 2026Авто

Россиян предупредили о рисках при покупке подержанных шин

«Известия»: Подержанные покрышки часто имеют скрытые повреждения
Марина Аверкина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывшие в эксплуатации покрышки, даже выглядящие как новые, нередко имеют скрытые повреждения. Автомобилист рискует столкнуться с вибрацией при движении, внезапной потерей давления, разрывом шины, что способно спровоцировать ДТП. Об этом «Известиям» рассказали специалисты холдинга «Кордиант».

По словам экспертов, покупка подержанных шин оправдана в исключительных случаях. Например, когда требуется добрать одну-две покрышки к изношенному комплекту, чтобы завершить сезон, или отыскать редкий типоразмер, отсутствующий среди новинок.

При правильном хранении и эксплуатации производители гарантируют сохранение свойств шин как минимум на пять лет. После окончания гарантийного срока некоторые потребительские качества начинают снижаться. Но примеры безопасной многолетней езды на шинах возрастом от пяти и более лет специалистам известны.

Материалы по теме:
Шхуна на колесах. «Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
Шхуна на колесах.«Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
13 апреля 2026
Без чемодана. В России начались продажи обновленного Haval H3. Все его плюсы и минусы: тест-драйв «Ленты.ру»
Без чемодана.В России начались продажи обновленного Haval H3. Все его плюсы и минусы: тест-драйв «Ленты.ру»
18 апреля 2026

При покупке покрышек старше пяти лет специалисты рекомендуют не хранить их в высоких «стопках», под прямым солнечными лучами и рядом с источниками тепла. Перед покупкой таких шин нужно внимательно их осмотреть и оценить состояние протектора, боковины, бортовых зон и внутренней поверхности. Наличие любого видимого дефекта недопустимо: незначительное на первый взгляд повреждение может оказаться неустранимым.

Есть проблемы, которые можно выявить только на накачанных шинах. Во избежание проблемной покупки специалисты советуют подержанные шины монтировать на диски и проверять на балансировочном стенде. Так можно убедиться в отсутствии бокового и радиального биения.

От шин с любыми следами ремонта эксперты рекомендуют отказываться. Качество выполненных работ неизвестно, и при движении такая покрышка потенциально опасна. Что касается остатка протектора, то законодательный минимум для летних моделей — 1,6 миллиметра, для зимних — 4 миллиметра. Однако на практике изношенные до этих значений варианты рассматривать не стоит: сцепные свойства по сравнению с новыми сильно снижены, особенно на мокрой дороге.

Ранее водителям, оставляющим машины на открытых парковках или у подъездов, напомнили о риске порчи лакокрасочного покрытия весной. Речь о последствиях от птичьего помета и смолы от почек деревьев, падающих на автомобиль.

    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

    В России призвали к удару «Орешником» по Одессе после атаки ВСУ на Туапсе

    Гоблин задал ровно один вопрос ругающим Россию людям

    Появились подробности о поисках пропавших в тайге Усольцевых

    Названо число не получающих терапию ВИЧ-пациентов в России

    Учитель две недели подглядывал за переодевающимися старшеклассницами

    Игры на PlayStation 5 перестанут работать без интернета

    В сети появились фото 91-летней Алисы Фрейндлих

    Москву накрыл бум на лопаты

    Смытого волной со скалы в Австралии туриста нашли бездыханным в море

    Все новости
