Россиянин описал одну страну Азии фразой «совсем не пригодна для жизни»

Российский тревел-блогер побывал в Бангладеш и описал страну Азии фразой «совсем не пригодна для жизни». Своими впечатлениями он поделился в ролике на странице @brat_mc_ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор видео показал движение машин по дорогам Дакки, столицы Бангладеш, без ПДД. «Просто адские пробки», — охарактеризовал он увиденное.

Ранее этот же блогер описал Бангладеш фразой «филиал ада на Земле». На видео автор публикации показал заваленные пластиком и отходами набережные реки Буриганга.

