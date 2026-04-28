Российский военный рассказал о созданной иллюзии превосходства сил при штурме позиций ВСУ

Российские военные вдвоем заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Решетиловка Запорожской области. Об этом рассказал боец с позывным Горец в беседе с RT.
По словам военнослужащего, при штурме позиций противника им помогла созданная иллюзия превосходства сил.
«Мы малыми группами зашли туда. Тогда повезло, противник не видел нас и думал, что мы превосходим их в количестве, а нас всего лишь два человека было. Отбили опорник и закрепились», — вспомнил Горец.
За этот бой военнослужащего наградили медалью «За отвагу».
Ранее сообщалось, что проводивший разведку в Крынках Херсонской области российский боец ввязался в бой и пять дней провел в полуокружении ВСУ. Он получил серьезное ранение, но выжил.