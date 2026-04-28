Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 28 апреля 2026Россия

Российский военный рассказал о созданной иллюзии превосходства сил при штурме позиций ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: RT

Российские военные вдвоем заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Решетиловка Запорожской области. Об этом рассказал боец с позывным Горец в беседе с RT.

По словам военнослужащего, при штурме позиций противника им помогла созданная иллюзия превосходства сил.

«Мы малыми группами зашли туда. Тогда повезло, противник не видел нас и думал, что мы превосходим их в количестве, а нас всего лишь два человека было. Отбили опорник и закрепились», — вспомнил Горец.

За этот бой военнослужащего наградили медалью «За отвагу».

Ранее сообщалось, что проводивший разведку в Крынках Херсонской области российский боец ввязался в бой и пять дней провел в полуокружении ВСУ. Он получил серьезное ранение, но выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok